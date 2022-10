அடுத்தடுத்து மூன்று மாதங்களில் நான்கு கதாபாத்திரங்களில் நடித்து ஹாட்ரிக் வெற்றிகள் கொடுத்த கார்த்தி

சென்னை: இயக்குநர் பி.எஸ்.மித்ரன் இயக்கத்தில் நடிகர் கார்த்தி நடித்திருக்கும் சர்தார் திரைப்படத்திற்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைத்திருக்கிறது.

இணையதளம் முழுக்க இது சர்தார் தீபாவளி என்று பலராலும் பேசப்பட்டு வருகிறது. எனவே நான்கு நாட்கள் விடுமுறையை இந்தப் படம் நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நடிகர் கார்த்திக்கு இது ஹாட்ரிக் வெற்றி என்பதும் அதுவும் அடுத்தடுத்த மாதங்கள் இது நிகழ்ந்திருக்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Directed by PS Mithran, Sardar starring actor Karthi has received huge response. It is being talked about as Sardar Diwali all over the internet. So the film is expected to make good use of the four days Holidays. It is noteworthy that this is a hat-trick of hits for actor Karthi and this has happened in the following months.