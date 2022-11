தீபாவளி ரேஸில் பிரின்ஸை பந்தாடிய சர்தார்.. பி.எஸ். மித்ரனுக்கு கார் பரிசளித்த கார்த்தி!

சென்னை: சர்தார் படம் தீபாவளி ரிலீஸாக வெளியான நிலையில், மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுள்ளது. குறைவான பட்ஜெட்டில் படத்தை எடுத்து பெரிய வசூலை படம் ஈட்டிய நிலையில், இயக்குநர் பி.எஸ். மித்ரனுக்கு கார் பரிசாக கிடைத்துள்ளது.

இந்த தீபாவளிக்கு ரஜினிகாந்த், விஜய் மற்றும் அஜித் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்களின் படங்கள் வெளியாகவில்லையே என ரசிகர்களை போலவே தியேட்டர் ஓனர்களும் புலம்பி வந்தனர்.

சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் கார்த்தியின் படங்கள் தீபாவளிக்கு வெளியான நிலையில், கார்த்தியின் சர்தார் படம் மட்டும் நல்ல வசூலை ஈட்டி அதிக தியேட்டர்களில் ஓடி வருகிறது.

English summary

Karthi's Sardar movie Director PS Mithran gets a new car for Blockbuster Diwali success. Also PS Mithran will soon starts Sardar 2 shooting with Karthi again. Karthi handed over the key to his Director.