‘சர்பட்டா பரம்பரை’ பட வாய்ப்பை தவறிட்ட பிரபல நடிகர்… ஆர்யாவை பார்த்து பொறாமைப்படும் ரசிகர்கள் !

சென்னை : ஓடிடியில் வெளியாகி அனைவரின் பாராட்டை பெற்று வரும் சார்பட்டா பரம்பரை படத்தில் முதலில் நடிக்க இருந்தது கார்த்திக் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இணையத்தில் கார்த்தி பேசிய வீடியோ ஒன்று தற்போது வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

ஆனால், கடைசி நேரத்தில் என்ன காரணத்திற்காக கார்த்தி நடிக்காமல் போனார் என்பது தெரியவில்லை.

Actor Karthik was initially called to act in sarpatta parambarai movie but now he realized that he had missed out the great opportunity. Earlier, during the Madras Audio Launch, the same was told by actor karthik and that video is going viral now..