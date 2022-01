நிறங்கள் மூன்று.. அதர்வா, சரத்குமார், ரகுமான் நடிக்கும் புதிய படத்தின் டைட்டில் வெளியீடு!

சென்னை: துருவங்கள் பதினாறு படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான கார்த்திக் நரேன் தனது அடுத்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை தற்போது வெளியிட்டுள்ளார்.

அதர்வா லீடு ரோலில் நடிக்கவுள்ள இந்த படத்தில் சரத்குமார் மற்றும் ரகுமான் முக்கிய கதாபாத்திரத்திங்களில் நடிக்க உள்ளனர்.

மூவரும் இணைந்து நிற்கும் கலக்கலான போஸ்டரை தற்போது வெளியிட்டு டைட்டிலை அறிவித்துள்ளார் இயக்குநர் கார்த்திக் நரேன்.

English summary

Karthick Naren next with Atharvaa Murali titled Nirangal Moondru first look out now. Atharvaa Murali, Sarathkumar and Rahman gives a stunning pose in the first look.