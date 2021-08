கார்த்திக் சுப்பராஜை டாப் டைரக்டராக்கிய ஜிகர்தண்டாவிற்கு வயசு 7

சென்னை : பீசா படத்தை தொடர்ந்து கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கிய ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படம் தான் ஜிகர்தண்டா. பாபி சிம்ஹா, சித்தார்த், லட்சுமி மேனன், கருணாகரன், சங்கிலி முருகன் உள்ளிட்டோர் நடித்த இந்த படம் 2014 ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் முதல் தேதி ரிலீசானது. இந்த படம் ரிலீசாகி இன்றுடன் 7 ஆண்டுகள் நிறைவடைகிறது.

ஜிகர்தண்டா படத்தை கார்த்திக் சுப்பராஜ் எழுதி இயக்கி இருந்தார். கதிரேசன், ஃபைவ் ஸ்டார் ஃபிலிம்ஸ் பேனரில் இந்த படத்தை தயாரித்திருந்தார். சந்தோஷ் நாராயணன் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்திருந்தார். இந்த படத்திற்காக பாபி சிம்ஹாவிற்கு சிறந்த துணை நடிகருக்கான தேசிய விருதும், விவேக் ஹர்ஷனுக்கு சிறந்த எடிட்டிங்கிற்கான தேசிய விருதும் கிடைத்தது.

English summary

Karthik subburaj's Jigarthanda movie completed 7 years of theatrical release. this film was released in august 1 st, 2014. later this gangster, action thriller movie to remade in telugu and kannada. In kannada this was released in same title.