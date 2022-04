பீஸ்ட் சிக்கல்...குவைத், கத்தார் மட்டுமல்ல கரூரிலும் படம் வெளியாகவில்லை

கரூர் : வெளிநாடுகளை தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிலும் சில பகுதிகளில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படம் ரிலீசாகாது என கூறப்பட்டு வருவதால் ரசிகர்களும், படக்குழுவினரும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படம் நாளை உலகம் முழுவதும் ரிலீசாக உள்ளது. வலிமை படத்திற்கு பிறகு விஜய்யின் பீஸ்ட் படம் ரசிகர்களுக்கு மிகப் பெரிய விருந்தாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பீஸ்ட் படம் முதல் நாளில் வசூல் சாதனை படைக்குமா என அனைவரும் ஆவலாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

English summary

Beast's release in Kuwait and Qatar was recently prohibited.Now Karur theatre owners announced that "Beast" will not be released tomorrow in Karur Corporation limit theatres. However, no reason for the Beast's sudden ban has been revealed.