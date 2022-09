அரபிக் குத்து பாட்டுக்கு பள்ளி குழந்தைகளுடன் ஆட்டம் போட்ட கத்ரீனா கைஃப்.. டிரெண்டாகும் வீடியோ!

சென்னை: பிரபல பாலிவுட் நடிகை கத்ரீனா கைஃப் விஜய்யின் பீஸ்ட் பட பாடல்களுக்கு நடனமாடிய வீடியோக்கள் சோஷியல் மீடியாவில் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே நடித்த பீஸ்ட் திரைப்படம் ஏப்ரல் மாதம் வெளியானது.

அந்த படத்தில் அனிருத் இசையில் சிவகார்த்திகேயன் வரிகளில் உருவான அரபிக் குத்து பாடல் வீடியோவுக்கு ஏகப்பட்ட பிரபலங்கள் நடனமாடிய நிலையில், கத்ரீனா கைஃப் தற்போது ஆட்டம் போட்டுள்ளார்.

Katrina Kaif dancing for Beast Arabic Kuthu song at Madurai school trending in social media. Beautiful Bollywood actress now acts with Vijay Sethupathi for her next movie it will release soon on theaters.