பிக் பாஸ் கவின், பீஸ்ட் அபர்ண தாஸ் காம்போவில் ‘டாடா’ படத்தின் சூப்பர் அப்டேட்!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான கவின், தற்போது படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

நட்புன்னா என்னான்னு தெரியுமா?, லிஃப்ட் ஆகிய படங்களில் ஹீரோவாக நடித்து கவனம் ஈர்த்துள்ளார் கவின்.

தற்போது கணேஷ் பாபு இயக்கத்தில் அபர்ணா தாஸுடன் இணைந்து டாடா படத்தில் கவின் நடித்துள்ளார்.

Bigg Boss fame Kavin is currently acting in many films. Now he acts with Aparna Das for film in Dada. This film shoot has been completed. Kavin, Aparna Das starrer Dada film is expected to release soon