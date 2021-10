ரிலீசான 15 நாளில் டிவிக்கு வரும் பிக்பாஸ் பிரபலத்தின் படம்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 3 ல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டு பிரபலமான கவின், டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமாரிடம் அசிஸ்டென்டாக பணியாற்றி வருகிறார். மாஸ்டர், டாக்டர், பீஸ்ட் என மாஸ் படங்களில் அசிஸ்டென்ட் டைரக்டராக பணியாற்றி வருகிறார்.

இவர் முதன் முறையாக ஹீரோவாக நடித்துள்ள படம் லிஃப்ட். டைரக்டர் வினீத் வரபிரசாத் இயக்கிய த்ரில்லர், பேய் படமான இந்த படம் அக்டோபர் 1 ம் தேதி பிரபல ஓடிடி தளமான டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இந்த படம் ஓடிடி ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி அனைத்து தரப்பினரிடமும் மிகப் பெரிய வரவேற்பை பெற்றது.

English summary

Bigg boss fame Kavin's Lift movie released in ott on october 1st. after ott release now this movie will premiere in vijay tv on october 15 th. fans and kavin also shared this news in social media page.