வேற லெவல்.. வடிவேலுக்கு ஜோடியாக போகிறாரா கீர்த்தி சுரேஷ்? பரபரப்பில் கோலிவுட்!

சென்னை: லைகா தயாரிப்பில் சுராஜ் இயக்கத்தில் வடிவேலு நடிக்க உள்ள நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கப் போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

முன்னதாக அந்த படத்தில் நடிகை பிரியா பவானி சங்கர் ஜோடியாக நடிக்கப் போவதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், கால்ஷீட் காரணமாக பிரியா பவானி சங்கர் நடிக்க முடியவில்லை என எஸ்கேப் ஆகி விட்டாராம்.

இயக்குநர் செல்வராகவன் உடன் இணைந்து நடித்து வரும் கீர்த்தி சுரேஷ் வடிவேலு படத்திலும் நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Actress Keerthy Suresh on talks for Vadivelu and Suraj’s upcoming project, previously director Suraj approaches Priya Bhavani Shankar for the film, but she refused it due to lack of call sheet.