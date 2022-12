நடிகராக இல்லைன்னா அதுதான் நடந்திருக்கும்... யானை தந்த வழக்கில் மோகன்லாலை பந்தாடிய நீதிபதிகள்!

கொச்சி: மலையாள முன்னணி நடிகரான மோகன்லால் வீட்டில் 2012ம் ஆண்டு வருமானவரித்துறை சோதனை நடைபெற்றது.

அந்த சோதனையில் மோகன்லால் வீட்டில் 4 ஜோடி யானை தந்தங்களை வருமானவரித்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.

மீண்டும் இந்த யானை தந்த வழக்கு சூடுபிடிக்கத் தொடங்கிய நிலையில், நீதிபதிகள் மோகன்லாலுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

In 2012, the income tax department raided Mohanlal's house and seized ivory. In this case, the Kerala High Court has given an opinion against Mohanlal and created a stir.