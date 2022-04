1000 கோடி கிளப்பில் இணைந்தது கேஜிஎஃப் 2... இன்று மற்றொரு சாதனை காத்திருக்காம்

சென்னை : கன்னட ராக்கிங் ஸ்டார் யாஷ் நடித்த கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2 படம் 1000 கோடி கிளப்பில் இணைந்துள்ளது. 1000 கோடி கிளப்பில் இணைந்த முதல் கன்னட படம் இதுவாகும். இதனை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

டைரக்டர் பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் யாஷ் நடித்த கேஜிஎஃப் முதல் பாகம் 2018 ம் ஆண்டு ரிலீசானது. இந்த படம் பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து ஹம்பாலே ஃபிலிம்ஸ் - பிரசாந்த் நீல் கூட்டணி கேஜிஎஃப் 2 படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை இயக்கினர். இந்த படம் ஏப்ரல் 14 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

English summary

KGF 2 crosses 1000 crore box office collection worldwide. Still now KGF 2 collects 1006 crores. It will likely cross Dangal this weekend. KGF 2 was the fourth Indian film which joined in 1000 crore club. Another benchmark will come in Karnataka today as it stands just nearer of the Rs.150 crores mark.