கேஜிஎஃப் பட பிரபலம் நடிகர் கிருஷ்ணா ஜி ராவ் காலமானார்... அதிர்ச்சியில் கன்னட திரையுலகம்!

பெங்களூரு: கன்னடத்தில் பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் வெளியான கேஜிஎஃப் திரைப்படம் மிகப் பெரிய வெற்றிப் பெற்றது.

யாஷ் ஹீரோவாக நடித்த இந்தப் படம் இரண்டு பாகங்களாக வெளியாகியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில், கேஜிஎஃப் படத்தில் நடித்து பிரபலமான கிருஷ்ணா ஜி ராவ் வயது மூப்பு காரணமாக உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Actor Krishna G Rao is famous for the movie KGF directed by Prashant Neel. He died of old age. The film fraternity and fans have mourned the demise of Krishna G Rao.