புனித் ராஜ்குமாரின் நினைவுடன் நடந்த கேஜிஎஃப் 2 டிரைலர் வெளியீடு

பெங்களூரு : ராக் ஸ்டார் யாஷ் நடித்துள்ள கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2 படத்தின் மிரட்டலான டிரைலர், மறைந்த கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் புனித் ராஜ்குமாரின் நினைவுடன் உணர்ச்சி பூர்வமாக நடைபெற்றது.

2018 ல் வெளியான வசூல் சாதனை படைத்த கேஜிஎஃப் படத்தின் இரண்டாம் பாகமாக உருவாகி உள்ளது கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2. இயக்குநர் பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் தயாராகி உள்ள 'கே ஜி எஃப் சாப்டர் 2' படத்தில் ராக் ஸ்டார் யஷ் லீட் ரோலில் நடிக்க, அவருக்கு ஜோடியாக நடிகை ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி நடித்திருக்கிறார். இவர்களுடன் பாலிவுட் நடிகர் சஞ்சய்தத், ரவீணா டாண்டன், பிரகாஷ் ராஜ், மாளவிகா அவினாஷ், அச்சுத் குமார், ராவ் ரமேஷ், ஈஸ்வரி ராவ், ராமச்சந்திர ராஜு, ஜான் கொக்கேன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள். இந்த படத்திற்கு ரவி பர்சூர் இசை அமைத்திருக்கிறார்.

English summary

KGF chapter 2 trailer launch event held in Bengaluru today. Bollywood director Karan johar as special guest for this event. He shared late actor Puneeth Rajkumar's memories in this event and requested everyone standup and pray for Puneeth. Then trailer launched in 5 languages.