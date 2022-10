நடிச்சா.. நடிச்சேன்னு சொல்லணும்.. வாரிசு ட்வீட் போட்ட குஷ்பு.. விளாசும் விஜய் ரசிகர்கள்!

சென்னை: நடிகை குஷ்பு வாரிசு படத்தில் நடிக்கிறார் என ஏற்கனவே அவர் வெளியிட்ட போட்டோக்களை வைத்து செய்திகள் வெளியாகின.

சில செய்தியாளர்கள் நேரடியாகவே குஷ்புவிடம் வாரிசு படத்தில் நடிக்கிறீங்களா என கேட்டதற்கு நடிக்கவே இல்லை என்பது போல மறுத்திருந்தார் குஷ்பு.

இந்நிலையில், வாரிசு படத்தின் பிரத்யேக ஸ்டில்லை ஷேர் செய்து நானும் இந்த குடும்பத்தில் ஒருத்தி என்பதை நினைத்து மகிழ்கிறேன் என பதிவிட்டுள்ள நிலையில், நெட்டிசன்கள் குஷ்புவை ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Khushbu now confirms her presence in Varisu and gets trolled by Vijay fans for this reason. Initially she told its only a rumour and am just visits the shooting spot after Varisu onboard details leaked in social media.