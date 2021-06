மறக்க முடியாத காதல் நினைவுகள்...அன்ஸீன் ஃபோட்டோக்களை வெளியிட்ட குஷ்பு

சென்னை : 1988 ல் தர்மத்தின் தலைவன் படத்தின் மூலம் நடிகையாக அறிமுகமானவர் குஷ்பு. தற்போது வரை 150 க்கும் அதிகமான படங்களில் நடித்துள்ளார். தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் என பல மொழிகளிலும் முன்னணி நடிகையாக இருந்தவர் குஷ்பு.

2000 ல் முறைமாமன் படத்தில் நடிக்கும் போது அந்த படத்தின் டைரக்டர் சுந்தர்.சி.,யை காதலித்து, அவரையே திருமணம் செய்து கொண்டார். தற்போது அரசியல், நடிப்பு என இரண்டிலும் கவனம் செலுத்தி வரும் குஷ்பு, ரஜினி நடிக்கும் அண்ணாத்த படத்தில் முக்கிய கேரக்டரில் நடித்து வருகிறார். தேர்தல் காரணமாக நடிப்பிற்கு கேப் விட்ட குஷ்பு, லாக்டவுன் முடிந்ததும் அண்ணாத்த படத்தில் தான் நடிக்க வேண்டிய காட்சிகளில் நடிக்க துவங்க உள்ளார்.

English summary

Khushbu took to Instagram to share pictures from before and after her marriage with Actor-Director Sundar C and wrote a super adorable post for her husband