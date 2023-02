என்ன சொல்றீங்க.. கடைசி நேரத்தில் தள்ளிப் போனதா ஷங்கர் பட ஹீரோயின் திருமணம்.. ஷாக்கான ரசிகர்கள்!

மும்பை: இயக்குநர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் ராம்சரண் நடித்து வரும் ஆர்சி15 படத்தில் ஜோடியாக நடித்து வரும் பிரபல பாலிவுட் நடிகை கியாரா அத்வானியின் திருமணத்துக்காக ஒட்டுமொத்த பாலிவுட் பிரபலங்களும் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள ஜெய்சால்மர் அரண்மனைக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர்.

பிரபல பாலிவுட் நடிகர் சித்தார்த் மல்ஹோத்ராவை கியாரா அத்வானி காதலித்து வந்த நிலையில், இருவரும் பிரம்மாண்டமான முறையில் ராயல் வெட்டிங்கை நடத்த உள்ளனர்.

இந்நிலையில், கடைசி நேர ட்விஸ்ட்டாக திருமணம் தள்ளிப் போனதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பிரம்மாண்ட திருமணத்துக்கு தயாரான ஷங்கர் பட ஹீரோயின்.. கியாரா அத்வானி திருமணம் எப்போ தெரியுமா?

English summary

Bollywood Star couples Kiara Advani and Siddharth Malhotra wedding date changed last minute talks shocks fans. They are expecting to tie the knot on Feb 6 but, now recent reports says they will tie the knot on Feb 7th.