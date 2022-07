30வது பிறந்தநாளை காதலருடன் துபாயில் கொண்டாடிய கியாரா அத்வானி.. மாவீரன் படத்தில் நடிக்கிறாரா?

சென்னை: பாலிவுட்டின் கவர்ச்சி நடிகை கியாரா அத்வானி இன்று தனது 30வது பிறந்தநாளை துபாயில் தனது காதலருடன் கொண்டாடி வருகிறார்.

எம்.எஸ். தோனி, லஸ்ட் ஸ்டோரிஸ், பரத் எனும் நான், லக்‌ஷ்மி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து பிரபலமானவர் கியாரா அத்வானி.

இயக்குநர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் ராம்சரண் நடித்து வரும் RC15 படத்தில் நடித்து வருகிறார் கியாரா அத்வானி.

English summary

Bollywood glam doll Kiara Advani celebrates her 30th birthday at Dubai with her lover and actor Siddharth Malhotra. She will also paired with Sivakarthikeyan's Maaveeran movie buzz trending too in social media.