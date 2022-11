கிராமத்தில் வாழும் ஒரு சிறுவன் மற்றும் ஒரு ஆட்டுக்கும் உள்ள உறவு... விருதுகளை அள்ளும் "கிடா "

சென்னை : தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனமான ஶ்ரீ ஸ்ரவந்தி மூவீஸ் ரவி கிஷோரின் முதல் தமிழ் திரைப்படமான "கிடா" , கோவா இந்தியன் பனோரமா திரையடலில் அரிதான அங்கீகாரத்தை பெற்றுள்ளது !!

ஶ்ரீ ஸ்ரவந்தி மூவீஸ் நிறுவனம் சார்பில் ஸ்ரவந்தி ரவி கிஷோர், கிருஷ்ண சைத்தன்யா தயாரிப்பில், அறிமுக இயக்குநர் ரா.வெங்கட் இயக்கத்தில், உருவாகியுள்ள கிடா திரைப்படம், கோவா சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் இந்தியன் பனோரமா பிரிவில் திரையிடப்பட்டது.

இத்திரையிடலின் போது அரிய நிகழவாக மொத்த பார்வையாளர்களும் எழுந்து நின்று கைதட்டி படத்தினை பாராட்டினார்கள்.

நிறைய ஹிட்சை எதிர்பார்க்கலாம்.. குத்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸ்ரீகாந்த் தேவா உறுதி!

English summary

Ravi Kishore's debut Tamil film "Kida" from Telugu film industry's leading production company Sri Sravandi Movies has received a rare recognition in the Goa Indian Panorama cinema industry. Produced by Sravanti Ravi Kishore, Krishna Chaitanya and directed by debutant Ra Venkat, the movie Kida, produced by Sri Sravanti Movies, was screened in the Indian Panorama section of the Goa International Film Festival. In a rare occurrence during the screening, the entire audience stood up and applauded the film.