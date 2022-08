டிரெஸ் போடவே புடிக்கலையாம்.. எல்லை மீறும் கவர்ச்சியில் கிரண்.. அதுக்குன்னு இப்படியா?

சென்னை: ஜெமினி, வில்லன், அன்பே சிவம், வின்னர், நியூ உள்ளிட்ட பல படங்களில் ஹீரோயினாக நடித்து ரசிகர்கள் மனங்களில் இடம் பிடித்தவர் நடிகை கிரண்.

ஆனால், சமீப காலமாக இன்ஸ்டாகிராமில் காட்டுத்தனமாக கவர்ச்சி காட்டி பலரையும் கிறங்கடித்து வருகிறார்.

தொடர்ந்து ஆடை அணியாமல் போட்டோக்களை வெளியிட்டு அனைவரையும் ஏன் அதிர்ச்சியடைய வைக்கிறார் கிரண் என்கிற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

வைன் பிளஸ் டின்னர்.. வின்னராம்.. இன்னும் அந்த பிரசாந்த் படத்தை மறக்காம இருக்காரே கிரண்!

English summary

Glamorous actress Kiran drops her inner wear for her latest hot photo shoot stuns her fans. She had 2.5 millions followers in her instagram page and getting so many likes and comments for her posts.