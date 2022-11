வாரிசு படத்துக்காக விஜய் அப்படி பண்ணுவார்ன்னு எதிர்பார்க்கல… குஷ்பு சொன்ன டாப் மோஸ்ட் சீக்ரெட்

சென்னை: விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வரும் வாரிசு திரைப்படம் வரும் பொங்கலுக்கு திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

வம்ஷி பைடிபள்ளி இயக்கும் இந்தப் படத்தில் விஜய்யுடன் குஷ்பூவும் முக்கியமான கேரக்டரில் நடித்துள்ளார்.

வாரிசு படத்தில் விஜய் ரிஸ்க் எடுத்து நடித்துள்ளது பற்றியும், அவருடன் இணைந்தது நடித்தது குறித்தும் குஷ்பூ மனம் திறந்துள்ளார்.

English summary

Vijay's Varisu is releasing for Pongal. Khushboo also played an important role in this film. In this case, Kushboo has opened up about her experience of acting with Vijay in Varisu.