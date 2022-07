ஆறிலிருந்து அறுபது வரை.. எல்லோருக்குமே தி லெஜண்ட் பிடிச்சிருக்கு.. லெஜண்ட் சரவணாவே போட்ட ட்வீட்!

சென்னை: லெஜண்ட் சரவணன் நடிப்பில் இந்த வாரம் வெளியான தி லெஜண்ட் திரைப்படத்தை ரசிகர்களும் பொதுமக்களும் கொண்டாடி வருவதாக லெஜண்ட் சரவணாவே தொடர்ந்து ட்விட்டர் பக்கத்தில் ட்வீட்களையும் மக்கள் கருத்துக்களையும் பதிவிட்டு வருகிறார்.

இரட்டை இயக்குநர்களான ஜேடி ஜெர்ரி இயக்கத்தில் பெரிய பொருட்செலவில் உருவான தி லெஜண்ட் திரைப்படம் இந்த வாரம் வியாழக்கிழமை 2500க்கும் அதிகமான திரையரங்குகளில் வெளியானது.

விமர்சகர்கள் இந்த படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்களை சொன்ன நிலையில், மக்கள் வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர் என ட்வீட் போட்டு வருகிறார்.

விஜய் படமா.. அய்யோ எல்லாம் வதந்திங்க.. அலறியடித்து ஓடிய டான் இயக்குநர்.. என்ன ஆச்சு தெரியுமா?

English summary

Legend Saravana tweeted, 'From 6 to 60, everyone is thoroughly enjoying The Legend. Catch their happiness in this video. #TheLegend Running Successfully at Theatres near you".