பிக்பாஸ் சீசன் 5...இந்த வாரம் நாமினேட் ஆனது இவங்க தான்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி துவங்கப்பட்டு இன்றுடன் 30 நாட்கள் ஆகிறது. ஒரு மாதம் கடந்து விட்ட நிலையில், இதுவரை 4 பேர் போட்டியில் இருந்து வெளியேறி உள்ளனர். தற்போது 14 பேர் போட்டியாளர்களாக உள்ளனர்.

கடந்த வாரம் நெருப்பு சக்திக்கான ஆற்றல் வழங்கப்பட்டது. நெருப்பு காயினை வைத்திருக்கும் இசைவாணி, கிச்சன் ஏரியாவை ஆளுமை செய்யும் அதிகாரத்தை பெற்றார். இதனால் பலருடன் அவருக்கு கருத்து வேறுபாடு, மோதல் ஏற்பட்டது.

English summary

In bigg boss tamil season 5 yesterday's episode, 9 contestants are nominated for this week. fans commented that abinay has the chance of getting evicted this week. meanwhile varun used his coin power and captured captain power from sibi.