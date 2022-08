லோகேஷ் கனகராஜை ஆச்சரியப்பட வைத்த அந்த நடிகர்...தளபதி 67 க்கு புக் பண்ணிட்டார்

சென்னை : கமல், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில், சூர்யாவை வைத்து விக்ரம் படத்தின் மூலம் பிரம்மாண்ட வெற்றியை கொடுத்துள்ளார் லோகேஷ் கனகராஜ். அடுத்து இவர் எப்போது படம் பண்ணுவார்? அதன் அறிவிப்பு எப்போது வரும் என்று தான் அனைவரும் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

அடுத்த படம் விஜய் நடிக்கும் தளபதி 67 தான் என லோகேஷ் கனகராஜ் ஏற்கனவே கன்ஃபார்ம் செய்து விட்டார். இதனால் அவரை பார்ப்பவர்கள் அனைவரும் தளபதி 67 படம் பற்றி அப்டேட் கேட்டு வருகின்றனர்.

இதனால் சோஷியல் மீடியாவில் இருந்து தற்காலிகமாக விலகுவதாக சமீபத்தில் அறிவித்தார் லோகேஷ் கனகராஜ். ஆனால் இதுவரை தளபதி 67 படம் பற்றி அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஏதும் வெளியிடப்படவில்லை.

Recently interaction with fans, Lokesh Kanagaraj replied one question about Mansoor ali khan. He said that he surprised him and write a big character for Mansoor ali khan in his next film. Fans excited on Mansoor ali khan was part of Thalapathy 67.