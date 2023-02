தளபதி 67 பட பூஜையில் லோகேஷ் கொடுத்த ஹின்ட்.. கண்டிப்பா அப்போ இது LCU தானா? சீக்கிரம் சொல்லிடுங்க!

சென்னை: நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வரும் தளபதி 67 படத்தின் பூஜை வாரிசு படத்தின் ரிலீசுக்கு முன்பாகவே சென்னையில் போடப்பட்ட நிலையில், அந்த படத்தின் ஓட்டத்துக்கு எந்த பாதிப்பும் வந்து விடக் கூடாது என்பதற்காக பொறுமையாக வெயிட் பண்ண நிலையில், நேற்று அதிரடியாக வெளியிட்டு ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளனர்.

தளபதி 67 பட பூஜையில் ஒட்டுமொத்த ஸ்டார் காஸ்ட் கூட பங்கேற்கவில்லை என்பது மேலும், ரசிகர்களுக்கு பெரிய ஆச்சர்யத்தை அளிக்கிறது. அந்த அளவுக்கு பாதுகாத்து வைத்த ரகசியங்கள் விமான டிக்கெட் விவரங்கள் கசிந்ததால் அப்டேட்டாக மாறிவிட்டன.

இந்நிலையில், தளபதி 67 படம் LCU தான் என ரசிகர்கள் கண்டுபிடிக்க பூஜை வீடியோவில் சில ஹின்ட்டுகளையும் லோகேஷ் கனகராஜ் கொடுத்திருப்பதாக ரசிகர்கள் கண்டுபிடித்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

தளபதி 67 பூஜை வீடியோ... மாஸாக வந்த விஜய்... இன்னும் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பாருங்க

English summary

Lokesh Kanagaraj gives a strong LCU hint in Thalapathy 67 pooja video stuns fans. Kaithi Nepolean character actor George Marian also presents in the Pooja function declared it's a clean LCU movie, but awaits for the official confirmation from the captain of the ship.