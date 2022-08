தளபதி 67 படத்தில் த்ரிஷா...லோகேஷ் கனகராஜ் கொடுத்த ஹின்ட்டா இது?

சென்னை : விஜய்யின் 67வது படத்தில் விஜய்யுடன் லோகேஷ் கனகராஜ் மீண்டும் இணைய உள்ளதை அவரே கன்ஃபார்ம் செய்து விட்டார். ஆனால் தளபதி 67 படம் பற்றிய அறிவிப்பு இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை.

ஆனாலும் தளபதி 67 படம் பற்றி தொடர்ந்து பல தகவல்கள் வெளி வந்து கொண்டிருக்கிறது. விஜய் பிறந்தநாளன்றே தளபதி 67 படம் பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அக்டோபர் மாதம் வெளியிடப்படலாம் என சொல்லப்படுகிறது.

இதற்கிடையில் சமீபத்தில் சோஷியல் மீடியாவில் இருந்து தற்காலிகமாக விலகுவதாக லோகேஷ் கனகராஜ் அறிவித்தார். அதன்படி ஜுலை 30 ம் தேதிக்கு பிறகு அவர் ட்விட்டரில் எந்த பதிவையும் பகிரவில்லை.

English summary

Now, Lokesh Kanagaraj hints at Trisha's participation in 'Thalapathy 67'.it looks like the director is still keeping an eye on social media, and he recently started following actress Trisha on his Twitter page.