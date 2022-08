’ஏஜென்ட் டீனா’ தனிப் படமா டாப் ஹீரோயினை வச்சு எடுப்பீங்களா? லோகேஷ் கனகராஜின் பதில் இதுதான்!

சென்னை: விக்ரம் படத்தில் கமல்ஹாசனுக்கு மட்டுமே ஒட்டுமொத்த ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸையும் கொடுக்காமல் அனைத்து கதாபாத்திரங்களுக்கும் கொடுத்தது தான் இத்தனை பெரிய பாக்ஸ் ஆபிஸை அந்த படம் ஈட்டியது என்றும் ஒரு சினிமா என்றால், ஹீரோ வொர்ஷிப்பாக இல்லாமல், கதைக்கு தேவையான திரைக்கதையும், அனைத்து கதாபாத்திரங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பது தான் என இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் விக்ரம் படம் மூலம் கூறி உள்ளார்.

விக்ரம் படத்தில் ஏகப்பட்ட ஏஜென்ட்கள் திடீரென காட்டப்பட்டு வந்தாலும், ஏஜென்ட் டீனா கதாபாத்திரம் பெண்களை ரொம்பவே கவர்ந்து விட்டது என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

அந்த கதாபாத்திரத்தை வைத்து ப்ரீக்வெல் படம் ஒன்றை இயக்க வேண்டும் என சமீபத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் மாணவி ஒருவர் கேட்ட கேள்விக்கு லோகேஷ் கனகராஜ் என்ன சொன்னார் என்பது குறித்து இங்கே பார்ப்போம்.

English summary

Lokesh Kanagaraj replies for full movie about Agent Tina with Top Kollywood Actress question raised by a girl fan. He will wish to do a film but, not soon.