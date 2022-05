இளையராஜாவை யாரென்று தெரியாமல் இருந்து கமல்ஹாசன்

சென்னை : இளையராஜாவை யாரென்றே பல நாட்கள் தெரியாமல் இருந்தேன். கங்கை அமரனை தான் இளையராஜா என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் என கமல்ஹாசனே கூறி இருப்பது அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

நடிகர் கமல்ஹாசன், குழந்தை நட்சத்திரமாக தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமாகி, இன்று அனைவரும் லெஜண்ட் என போற்றும் அளவிற்கு வளர்ந்துள்ளார். இதே போல் இளையராஜா 1970 களில் அன்னக்கிளி படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகி பல ஆயிரம் பாடல்களை உருவாக்கி, உலகப் புகழ்பெற்றுள்ளார்.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இதற்கான ப்ரொமோஷன் வேலைகளை உலகம் முழுவதும் தீவிரமாக செய்து வருகிறார் கமல். இதன் ஒரு பகுதியாக சமீபத்தில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான சூப்பர் சிங்கர் ஜுனியர் நிகழ்ச்சியில் உலகநாயகன் கமல்ஹாசனின் இசைத் திருவிழா நடத்தப்பட்டது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கமல் அழைக்கப்பட்டிருந்தார்.

English summary

During part of Vikram promotion Kamal participated as chief guest in Vijay tv Super singer Juniors. Kamal told that in long time he don't know who is Ilayaraaja. He thought Gangai Ameran as Ilyaraja. When Annakili movie function only Kamal got intro with Ilaiyaraaja.