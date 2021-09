கூகுள் குட்டப்பா படத்தில் தர்ஷனுடன் ரொமான்ஸ் காட்சி சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த லாஸ்லியா!

சென்னை : இயக்குனர் கேஎஸ் ரவிக்குமார் தயாரிப்பில் பிரபல மலையாள திரைப்படமான ஆண்ட்ராய்டு குஞ்சப்பன் வெர்ஷன்5.25 தமிழில் கூகுள் குட்டப்பா என்ற பெயரில் ரீமேக் ஆகி உள்ளது.

இதில் பிக்பாஸ் பிரபலங்களான தர்ஷன் மற்றும் லாஸ்லியா ஜோடியாக நடித்து வருகின்றனர். யோகி பாபு, மனோபாலா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் இதில் நடித்துள்ளனர்.

சென்ற வாரம் இப்படத்தின் டீஸர் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுவரும் நிலையில் இதில் லாஸ்லியா மற்றும் தர்ஷன் படுக்கை அறையில் மிகவும் நெருக்கமாக வைத்துள்ள ரொமான்ஸ் காட்சிகள் பெரும் சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தி இருக்க இப்பொழுது அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார் லாஸ்லியா .

English summary

losliya put full stop for all controversies on romance scenes with dharshan in google kuttappan movie. recently this movie teaser released. after that lot of questions around the social media about losliya - dharshan releationship. now losliya bold and frankly replied all controversies.