லூசிஃபர் தெலுங்கு ரீமேக்கில் அந்த கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் சல்மான் கான்!

ஹைதராபாத் : மலையாளத்தில் மோகன்லால் நடிப்பில் மெகா ஹிட் வெற்றி பெற்ற லூசிஃபர் திரைப்படம் இப்பொழுது தெலுங்கில் ரீமேக் செய்யப்படுகிறது இந்த படத்தை இயக்குனர் மோகன் ராஜா இயக்க சிரஞ்சீவி கதாநாயகனாக நடித்து வருகிறார்.

இதன் படப்பிடிப்பு ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்காலிகமாக chiru153 என்ற டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது இப்படத்திற்கு எஸ் தமன் இசையமைத்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் இன்று மாலை 5.04 முக்கிய அப்டேட் வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்திருந்ததை அடுத்து ரசிகர்கள் உற்சாகமாக இருக்க மேலும் ஒரு புதிய தகவலாக இப்படத்தில் பாலிவுட் நடிகர் சல்மான் நடிக்கிறார் என கூறப்படுகிறது.

English summary

lusifer telugu remake direct by mohanraja which chiranjeevai to play in lead role. In this film salman khan to play guest performance in which prithviraj's role in original.