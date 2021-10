லவ் யூ பாப்பா... மனைவி பெயரை பச்சை குத்திய ஸ்நேகன்

சென்னை : தஞ்சை மாவட்டத்தை சேர்ந்த சிவசெல்வன், சினிமாவிற்காக தனது பெயரை ஸ்நேகன் என மாற்றிக் கொண்டார். கவிஞயர் வைரமுத்துவிடம் 5 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய ஸ்நேகன், 2017 ல் புத்தம் புது பூவே என்ற படத்தின் மூலம் பாடலாசிரியராக அறிமுகமானார்.

மாஸ் ஹீரோ அல்லு அர்ஜுனின் புஷ்பா படம் ரிலீஸ்... அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

இதுவரை 750 க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் 2500 க்கும் அதிகமான பாடல்களை எழுதி உள்ளார் ஸ்நேகன். பல ஹிட்டான பாடல்களை எழுதி, புகழ்பெற்ற ஸ்நேகன், தனது நண்பர் அமீர் இயக்கிய யோகி படத்தின் மூலம் நடிகராகவும், பின்னணி பாடகராகவும் அறிமுகமானார். யோகி படத்தில் ஸ்நேகன் நடித்த சடையன் கேரக்டர் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது. பாரதி கண்ணம்மா சீரியலிலும் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Lyricist Snehan has his wife Kannika's name tattooed on his right wrist. Snehan shared the video on his Instagram page and captioned it "Love You Baby". His wife kannika also shared this video with love you caption.lot of fans wished this couple.