7500 பாடல்கள் எழுதி விட்டு சில லட்சங்களுக்காக காத்திருக்கிறேன்...உருக வைத்த வைரமுத்து

சென்னை : 7500 பாடல்களை எழுதி உள்ளேன். இவர்கள் தரும் சில லட்சங்களுக்காக காத்திருக்கிறேன் என கவிப்பேரரசு வைரமுத்து பேசிய பேச்சு அனைவரையும் உருக வைத்துள்ளது. ராயல்டி பற்றி அவர் பேசிய வார்த்தைகளுக்கு ஆதரவுகள் பெருகி வருகிறது.

கவிஞர், பாடலாசிரியர், நாவல் எழுத்தாளர் என தமிழ் திரையுலகையும், இலக்கிய உலகையும் தனது வைர வரிகளால் ஆட்சி செய்து வருபவர் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து. 1980 ம் ஆண்டு நிழல்கள் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு வந்தவர் கடந்த 40 ஆண்டுகளில் தனது பாடல் வரிகளால் எட்ட முடியாத உயரத்தை தொட்டு விட்டார். இதுவரை 7500 க்கும் அதிகமான பாடல்களை வைரமுத்து எழுதி உள்ளார்.

தேசிய விருது, பத்மஸ்ரீ, பத்மபூஷன், சாகித்ய அகாடமி என பல விருதுகளை வென்றுள்ளார். இந்தியாவில் உள்ள பாடலாசிரியர்களிலேயே மிக அதிகபட்சமாக 7 முறை தேசிய விருது வென்ற ஒரே கவிஞர், வைரமுத்து தான். இவர் தற்போது நாட்படு தேறல் என்ற தலைப்பில் 100 பாடல்கள், 100 இசையமைப்பாளர்கள், 100 பாடகர்கள் என்ற புதிய முயற்சியில் இறங்கி உள்ளார்.

English summary

Today Lyricist Vairamuthu attended Royalty society event and seeking royalty for music directors and lyricists. He mentioned that in foreign countries who one wrote 100 poems, he will become multimilloiner. But he wrote 7500 poems and waiting for some lakhs.