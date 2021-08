அண்ணா...மாநாடு அப்டேட் எப்போ... தயாரிப்பாளர் சொன்ன பகீர் தகவல்

சென்னை : வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்து முடித்துள்ள மாநாடு படம் நீண்ட காலமாக அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக உள்ளது. வி ஹவுஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பேனரில் சுரேஷ் காமாட்சி தயாரித்துள்ள இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் கடந்த மாதம் முடிவடைந்தது.

இந்த படத்தில் சிம்புவுடன் கல்யாணி பிரியதர்ஷன், எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர், எஸ்.ஜே.சூர்யா, பிரேம்ஜி அமரன், கருணாகரன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். ஆக்ஷன், த்ரில்லர் கலந்த அரசியல் படமாக, வித்தியாசமான கதையில் இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

one of the simbu fan asked producer suresh kamatchi to maanaadu update. but he said that once theatres opened, after that updates will come. From this reply, maanaadu to be released only in theatres is confirmed.