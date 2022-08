பார்லிமென்ட்டில் திரையிடப்பட்ட மாதவனின் ராக்கெட்ரி...எம்பி-க்கள் என்ன சொன்னாங்க?

புதுடில்லி : நடிகர் மாதவன் நடித்த ராக்கெட்ரி : தி நம்பி எஃபெக்ட் படம் ஜுலை 1 ம் தேதி தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இந்த படத்தின் மூலம் மாதவன் டைரக்டராகவும் அவதாரம் எடுத்திருந்தார்.

தியேட்டர்களில் ரூ.40 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்த ராக்கெட்ரி படம், நல்ல வரவேற்பையும், பாராட்டையும் பெற்றது. இந்த படம் சமீபத்தில் ஓடிடியிலும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

இஸ்ரோ விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணனின் பயோபிக்காக எடுக்கப்பட்ட இந்த படம் தமிழ், இந்தி, தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட இந்திய மொழிகளில் மட்டுமின்றி ஆங்கிலத்திலும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இதன் தமிழ் வெர்சனில் சூர்யாவும், இந்தி வெர்சனில் ஷாருக்கானும் கெஸ்ட் ரோலில் நடித்திருந்தனர்.

Now, in a private screening, national political leaders watch the film at the Parliament. The political leaders all reportedly lauded Madhavan and stated that the film was good and compared it to the film ‘Godfather’