அடேங்கப்பா பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய மகேஸ்வரிக்கு இவ்வளவு சம்பளமா? வாழ்வு தான் போங்க!

சென்னை: விஜய் டிவியில் கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி 36வது நாளை எட்டியுள்ளது.

இதுவரை ஜிபி முத்து, சாந்தி, அசல் கோளாறு, ஷெரினா ஆகியோர் வெளியேறிய நிலையில், இந்த வாரம் மகேஸ்வரி எவிக்சன் செய்யப்பட்டார்.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டில் 34 நாட்கள் விளையாடிய மகேஸ்வரிக்கு கொடுக்கப்பட்ட சம்பளம் எவ்வளவு என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Maheshwari left the Bigg Boss house this week. It has been reported that Maheshwari, who was in the Bigg Boss house for 35 days, was paid a salary of 15 lakh rupees.