ராதே ஷ்யாம் ரிலீஸ் தள்ளிவைக்கப்படாது... உறுதியாக சொல்லும் தயாரிப்பாளர்கள்

ஐதராபாத் : ஒமைக்ரான் பரவல் அதிகரித்து வருவதால் ஆர்ஆர்ஆர் படத்தின் ரிலீஸ் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இதனால் ராதே ஷ்யாம் படத்தின் ரிலீஸ் தேதியும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக தரவல் பரவியது. இது தொடர்பாக படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

2022 ம் ஆண்டில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களின் லிஸ்டில் முதலில் இருந்தது ஆர்ஆர்ஆர். இந்த படம் ஜனவரி 7 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்படுவதாக சொல்லப்பட்டது. நாடு முழுவதும் ஒமைக்ரான் பரவல் அதிகரித்து வருவது, தியேட்டர்கள் மூடப்பட்டு வருவது உள்ளிட்ட காரணங்களால் படத்தின் ரிலீஸ் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக கடந்த வாரம் அறிவிக்கப்பட்டது.

காதல் ரேகையே இல்லாத பிரபாஸ்.. டைட்டானிக் ரேஞ்சுக்கு பிரம்மாண்டமாக மிரட்டும் ராதே ஷ்யாம் டிரைலர்!

English summary

After S.S.Rajamouli's RRR postponed, rumours spread in social media that Radhe shyam movie has also been postponed. But the makers of the movie denied the rumours and announced that radhe shyam will be released as per the schedule. no change in the release date.