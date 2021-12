தாமரை, பாவனி ஏன்?....ஆண் போட்டியாளர்கள் இல்லையா?...பெண்களிடம் வலிமை காட்டிய ஆண் போட்டியாளர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் டிக்கெட் டு ஃபினாலே சுற்றில் போட்டியாளர்கள் இடையே கடும் போட்டி நடந்து வருகிறது. தற்போதுள்ள 8 போட்டியாளர்களிடம் இந்த டிக்கெட்டை பெறுபவர் நேரடியாக ஃபினாலே சுற்றுக்கு தகுதி பெற்று விடுவார்.

இதில் முதல் நாளே நிரூப் வெளியேற்றப்பட்டார். டாஸ்க் முடிந்ததும் தாமரை, ஜெயிக்க விரும்பவில்லை என சொல்லிய வார்த்தை பிரச்சனையை கிளப்பியது. இதனால் மற்ற போட்டியாளர்கள் தாமரை மீது கோபப்பட்டனர். பிறகு பேசி சமாதானமும் ஆகினர்.

Netizens questioned that why male contestants not try to break Priyanka'egg instead of thamarai and pavani's egg. Why they play safe game. Why male contestants even not try to break other male contestants egg.