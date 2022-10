ஜோதிகா பர்த்டே.. ‘காதல்’ பரிசு கொடுத்த மம்மூட்டி.. ஹாஷ்டேக்கே டிரெண்டாகிடுச்சே!

திருவனந்தபுரம்: 70 வயதை கடந்த நடிகருடன் ஜோதிகா நடிக்கிறாருன்னு சமீபத்தில் பரபரப்பாக செய்திகள் வெளியாகின.

செய்திக்குள் சென்று பார்த்தால் அந்த 70 வயது நடிகர் வேற யாருமில்லை, நம்ம மம்மூக்கா என்று ரசிகர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும்.

இந்நிலையில், ஜோதிகாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நடிகர் மம்மூட்டி கொடுத்துள்ள 'காதல்' பரிசு ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

கொச்சியில் புதிதாக பிரம்மாண்ட வீடு வாங்கிய மோகன்லால்.. மம்மூட்டி கொடுத்த சர்ப்ரைஸ் விசிட்!

English summary

Popular Actress Jyothika celebrates her 44th birthday today. Fans and Celebrities sends wishes to the pretty lady and powerful actress. Now, Mammootty shares Kaathal movie title and first look as a birthday gift to his upcoming movie pair Jyothika.