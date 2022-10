மம்முட்டியின் ‘ரோர்சாச்’ சென்சார் அப்டேட்… புதிய ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த படக்குழு...

திருவனந்தபுரம்: மலையாள மெகா ஸ்டார் தற்போது ரோர்சாச், நண்பகல் நேரத்து மயக்கம் ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

நிசாம் பஷீர் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'ரோர்சாச்' திரைப்படம் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், ரோர்சாச் படத்தின் சென்சார் அப்டேட், புதிய ரிலீஸ் குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

மிரட்டலாக வெளியான மம்முட்டியின் 'ரோர்சாச்’ செகண்ட் லுக் போஸ்டர்: இது அந்த மாதிரி திரில்லர் மூவி

English summary

Mammootty's much awaited film 'Rorschach' ensored with U/A Certificate. This film will hit theatres on October 7th. Before the makers had planned to release the film on September 30, it got delayed by a week. 'Rorschach' film directed by Nisam Basheer, whose debut film ‘Kettyolaanu Ente Malakha’ was a box office hit.