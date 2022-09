ஹாலிவுட் மலைக்கு மேலே பறந்த சோழர்களின் கொடி.. அடிச்சு தூள் கிளப்பும் பொன்னியின் செல்வன் டீம்

அமெரிக்கா: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் வரும் 30ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

பொன்னியின் செல்வன் வெளியாகவுள்ளதை முன்னிட்டு படக்குழுவினர் பல்வேறு நகரங்களில் ரசிகர்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், பொன்னியின் செல்வன் படத்தை ஹாலிவுட் வரை கொண்டு சென்றுள்ளது தயாரிப்பு நிறுவனம்.

Mani Ratnam directed Ponniyin Selvan film will hit the theaters on the 30th. Ticket booking for Ponniyin Selvan has started today. In this case, The Glory of The Great Cholas has reached Hollywood, USA