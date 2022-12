Bigg Boss Tamil 6: இந்த வாரம் கணிப்பு மிஸ் ஆகல.. பிக் பாஸ் வீட்டிலிருந்து வெளியேறியது அவர் தான்!

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் மணிகண்டன் தான் வெளியேறியதாக தகவல்கள் லீக் ஆகி உள்ளன. புத்தாண்டு பண்டிகையை ஜாலியாக வீட்டில் சொந்தங்களுடன் சகோதரி ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் உடன் மணிகண்டன் கொண்டாட கிளம்பி விட்டார்.

கடந்த வாரம் ஷிவினுக்கு பதிலாக மணிகண்டன் வெளியே போயிருக்கலாம் என ஷிவின் சொன்னதும் ரசிகர்கள் அப்படி கைதட்ட காரணமும் அதுதான் என்கின்றனர்.

ஒரு வழியாக மக்கு மணி வெளியேறிவிட்டார் என விக்ரமன் ரசிகர்கள் ஏகப்பட்ட ட்ரோல்களையும் சோஷியல் மீடியாவில் போட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Manikandan evicted from Bigg Boss Tamil 6 this week details leaked and shared in social media. Bigg Boss fans trolled him very well after his sister Aishwarya Rajesh who entered in the house this week.