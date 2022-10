Bigg Boss Tamil 6: சக்கு சக்கு வத்திக்குச்சி.. மன்சூர் அலி கான் பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு வரப்போறாரா?

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நடிகர் மன்சூர் அலி கான் பங்கேற்க போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்க வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி விஜய் டிவியில் ஆரம்பமாகிறது.

24 மணி நேரமும் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Mansoor Ali Khan expected to be a contestant in Bigg Boss Tamil Season 6 strong buzz trending on social media. After Vikram movie release with his Vathikuchi song, Mansoor Ali Khan once again trending in social media.