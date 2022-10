சர்தார்னா எல்லாரும் தப்பா புரிஞ்சுகிட்டு இருக்காங்க அதோட அர்த்தமே வேற... நடிகர் கார்த்தி விளக்கம்

சென்னை: இயக்குநர் பி.எஸ்.மித்ரன் இயக்கத்தில் நடிகர் கார்த்தி நடித்திருக்கும் சர்தார் திரைப்படம் இன்று வெளியாகிறது.

ஏற்கனவே அவர் நடிப்பில் வெளியாகியிருக்கும் பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது தற்சமயம் சர்தார் திரைப்படம் வெளியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில் இத்திரைப்படத்தைப் பற்றி முற்றிலும் புதிதான செய்திகளை பேட்டி ஒன்றில் கொடுத்துள்ளார் கார்த்தி.

சர்தார் திரைப்படத்தில் இரட்டை வேடங்களில் நடித்துள்ளேன். அதில் ஒன்று வயதான கதாபாத்திரம். வயதானகதாபாத்திரத்திற்கு நம் ஊரிலேயே நிறைய ரெஃபரன்ஸ்கள் இருக்கிறது. அது மட்டுமின்றி இருக்கவே இருக்கிறார் தலைவர் நாசர். அவருக்கு ஃபோன் கால் செய்து 50 வயதுகளில் எப்படி இருந்தீர்கள். இப்போது 60-களில் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று வயது குறித்த நடை உடை பாவனைகளை கேட்டு தெரிந்து கொள்வேன். அப்பாவிடமும் அவ்வப்போது கேட்டு தெரிந்து கொண்டேன் என்று கார்த்தி கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Directed by PS Mithran, Sardar starring actor Karthi is releasing today. Ponniyin's Selvan, which has already been released in his role, is running successfully, while Sardar has been released. In this case, Karthi has given about Sardar film in an interview.