இதுல இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா...கோலிவுட்டின் லேட்டஸ்ட் டிரேட் மார்க் ஆன "மாறன்"

சென்னை : பொதுவாக தமிழ் சினிமாவில் ஒரு வழக்கம் உண்டு. ஒவ்வொரு கால கட்டத்திலும் ஒரு சில பெயர்கள் பாப்புலராக இருக்கும். பெரும்பாலான படங்களில் வரும் கேரக்டர்களுக்கு ஒரே பெயர் வைக்கப்படும். இல்லையென்றால் படங்களுக்கு கேரக்டர்களின் பெயர் வைப்பார்கள்.

அப்படி பழைய எம்ஜிஆர், சிவாஜி படங்களில் செல்வம், முத்து, ராஜா, பாபு ஆகிய பெயர்கள் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டன. அதிலும் செல்வம் சென்ற பெயர் வைத்த கேரக்டரில் நடிக்காத ஹீரோக்களே இருக்க முடியாது என்ற சொல்லலாம்.

அதை அப்படியே காப்பி அடித்து ரஜினி, கமல், விஜயகாந்த் உள்ளிட்ட ஹீரோக்களின் படங்களிலும் ராஜா, விஜய் போன்ற பெயர்கள் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டன. அதிலும் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் படங்களில் ஹீரோ பெயர் கண்டிப்பாக விஜய்யாக தான் இருக்கும்.

English summary

Nowadays most of the tamil cinemas has a character named maran. now Dhanush's d43 titled as maran. this name becomes latest trend in kollywood.