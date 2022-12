விஜய் பட நடிகர் மீது பண மோசடி புகார்..காவல்நிலையத்தில் இயக்குநர் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!

சென்னை : நடிகர் விஜய்யின் படங்களில் குணசித்திர கதாபாத்திரத்தில் நடித்த நடிகர் மீது இயக்குநர் பரபரப்பு புகார் கூறியுள்ளார்.

மூத்த நடிகரான சாயாஜி ஷிண்டே தெலுங்கு, மராத்தி, தமிழ், கன்னடம், மலையாளம், ஆங்கிலம், குஜராத்தி, ஹிந்தி, போஜ்புரி என அனைத்து மொழிப்படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.

மராத்தியில் இவர் நடித்த 'சுல்வா' திரைப்படம் வெற்றி பெற்று இவருக்கு நல்ல பெயரை வாங்கி கொடுத்தது.

English summary

sayaji Shinde is one of the finest actors in the Hindi and Marathi film industry.The director claimed that Sayaji took ₹5 lakh and refused to work in his film