பனையூரில் பிரியாணி விருந்து... சைலண்டாக விஜய்யை சந்தித்த துணிவு இயக்குநர் ஹெச் வினோத்?

சென்னை: விஜய்யின் வாரிசு திரைப்படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

அதேபோல், அஜித்தின் துணிவு திரைப்படமும் பொங்கல் ரேஸில் வாரிசுக்கு எதிராக களமிறங்குகிறது.

இந்நிலையில், நடிகர் விஜய்யுடன் துணிவு இயக்குநர் ஹெச் வினோத் சந்திப்பு நடத்தியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அப்படியெல்லாம் போஸ்டர் அடிக்காதீங்க.. கெட்ட வார்த்தை பேசாதீங்க.. ரசிகர்களுக்கு விஜய் அன்புக் கட்டளை!

English summary

Vijay will next be acting in Thalapathy 67 directed by Lokesh. Director H Vinoth has narrated a story to Vijay. Hope Thalapathy Vijay will give his nod to Vinoth's Story.