கொடுமையா இருக்கு... எப்பதான் கொரோனா என்னை விட்டு போகுமோ தெரியல... 96 நடிகை கவலை

சென்னை : 96 படத்தின் நாயகி கௌரி கிஷன் அந்த படத்தில் சிறப்பான நடிப்பிற்காக பேசப்பட்டவர்.

அவருக்கு கடந்த மாத்தில் கொரோனா பாதித்தது. இதையடுத்து அவர் தன்னை வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்திக் கெண்டார்.

இந்நிலையில் கொரோனா பாதிப்பு தன்னை விட்டு எப்போது நீங்குமோ என்று அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Gouri Kishan says that she is waiting to COVID to get out from her