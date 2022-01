மெலடி கிங் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் பிறந்தநாள் ஸ்பெஷல்... அசத்தல் வீடியோ வெளியீடு

சென்னை : தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி ஆகிய மொழி சினிமாக்களில் தனது இனிய இசையின் மூலம் ரசிகர்களின் மனதை கொள்ளை கொண்டவர் இசையமைப்பாளர் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ். மெலடி கிங் என அனைவராலும் புகழப்படும் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இன்று தனது 47 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதனை முன்னிட்டு ரசிகர்கள் மற்றும் பிரபலங்கள் இவருக்கு வாழ்த்து கூறி வருகின்றனர்.

தனது ஆறாவது வயதிலேயே இசையை கற்க துவங்கியவர் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ். இவரது தந்தை ஜெயக்குமார், மலையாள சினிமா இசையமைப்பாளர் ஷ்யாமிடம் கிடார் கலைஞராக பணியாற்றியவர். 12 வயதிலேயே இசைப்பயணத்தை துவங்கிய ஹாரிஸ் ஜெயராஜ், ஆரம்பத்தில் விளம்பர படங்களுக்கு இசை அமைத்து வந்தார்.

English summary

Music composer Melody king Harris Jayaraj celebrate his 47th birthday today. On this occasion he announced that he would release new music album soon. He shared special video for announcing this.