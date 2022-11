மிரள் திரைப்படம் என் 20 ஆண்டுகால சினிமா வாழ்க்கைக்கு திருப்புமுனையாக இருக்கும்... பரத் நெகிழ்ச்சி

சென்னை: இந்த வார இறுதியில் வெளியாகவுள்ள மிரள் திரைப்படத்தின் புரமோஷனல் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

காதல் பரத் என்று தன் பெயருடன் இருக்கும் அடை மொழியை மிரள் திரைப்படம் உடைத்து மிரள் பரத் என்று தன்னை அழைக்க வைக்கும் என்று உறுதியாக நம்புகிறார்.

ஒரு பேட்டியில் இயக்குநர் சங்கர், மிரள் திரைப்படம், 19 ஆண்டு கால பயணம் குறித்து பல சுவாரசியமான தகவல்கள் பற்றி கூறியிருக்கிறார் பரத்.\

The promotional work of this weekend's movie Miral is going on in full swing. He firmly believes that the movie Miral will break the stereotype of Kaadhal Bharat and make him known as Miral Bharat. In an interview Bharath has told many interesting facts about the film Miral, Director shankar and his journey of 19 years in tamil cinema industry.