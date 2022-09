“க்யூட் போட்டோவுடன் Missing Hubby”: இன்ஸ்டாவில் விராட் கோலிக்காக உருகிய அனுஷ்கா ஷர்மா

லண்டன்: பாலிவுட் முன்னணி நடிகை அனுஷ்கா ஷர்மா தற்போது சக்தா எக்ஸ்பிரஸ் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

சக்தா எக்ஸ்பிரஸ் படப்பிடிப்புக்காக லண்டன் சென்றுள்ள அனுஷ்கா ஷர்மா விராட் கோலியை நினைத்து இன்ஸ்டாவில் பதிவிட்டுள்ளார்.

விராட் கோலியுடன் இருக்கும் போட்டோவுடன் அனுஷ்கா ஷர்மா ஷேர் செய்துள்ள இன்ஸ்டா பதிவு வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Cricketer Virat Kohli and Bollywood actress Anushka Sharma fell in love and got married. Anushka Sharma has started acting in films again. Anushka Sharma posted a photo on her Instagram page saying that the world is brighter when she is with Virat Kohli.